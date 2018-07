Oudste bodybuilder (81) ter wereld wil doorgaan tot zijn 85ste mvdb

23 juli 2018

22u05 0 Bizar De typische ouderdomskwalen waarmee vele van zijn leeftijdsgenoten kampen zijn aan deze Toshisuke Kanazawa (81) niet besteed. De Japanner is wellicht 's werelds oudste bodybuilder en wil naar eigen zeggen doorgaan tot zijn 85ste.

De man oefende in zijn jeugd dagelijks urenlang in de fitnes, wat tot verschillende bodybuildtitels leidde. Op zijn 34ste vond Kanazawa het welletjes. Hij stopte abrupt met trainen. Na verloop van tijd at, dronk en rookte hij meer dan lief voor hem was. Van zijn kathedraal van een lichaam bleef niets meer over.

Op zijn 50ste pikte hij de draad weer op. Zijn vrouw die vaak ziek werd en zich teneergeslagen voelde, zorgde voor een extra motivatie. Kanazawa was nooit vergeten hoe hard ze straalde toen hij de titel van nationaal bodybuildkampioen behaalde. Mede door haar ging hij opnieuw met veel toewijding aan de slag. Zijn ongezonde levensstijl werd ingeruild voor een strak dieet. Roken en drinken waren voortaan uit den boze.

Gewichten heffen zoals vroeger lukte niet meer. Aangepaste oefeningen zorgden wel snel voor resultaten. Toch dook er een nieuw probleem op: rimpels. Olie met extracten uit het vet van paardenvlees bracht soelaas. Kanazawa smeert het goedje tot op de dag van vandaag om rimpels te verhullen. Als 80-jarige stond hij in 2016 op plaats zes in een internationaal klassement van bodybuilders van boven de 65. Als oudste deelnemer werd hij bekroond met een speciale gouden medaille. En zijn reguliere gezonheid? Alles prima, zo blijkt. Van blessures blijft hij bespaard. Zijn laatste verkoudheid dateert van ergens in de jaren tachtig, claimt hij. Oudersdomskwalen als osteoporose zijn hem vreemd. Als het aan de krasse tachtiger ligt, gaat hij minstens door tot zijn 85ste. En om dat doel te bereiken is Kanazawa bereid om desnoods nog harder te trainen.

