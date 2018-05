Ouders teruggefloten door Italiaans gerecht nadat ze zoontje 'Benito Mussolini' noemen kg

25 mei 2018

18u50

Bron: Belga 0 Bizar Een Italiaanse rechtbank heeft de ouders van een veertien maanden oud jongetje op het matje geroepen om de voornaam van hun spruit te veranderen. Die luidt nu immers, naar zijn grootvader, Benito.

In Italië is het traditie om kinderen de voornaam van hun grootvader te geven. Maar in het geval van deze Benito is er een probleempje. Zijn familienaam is immers Mussolini. De dreumes is aldus een complete naamgenoot van de vroegere fascistische dictator, zelfs al is er geen familieband.

Volgens de Gazzetta di Parma was dit erover voor de rechtbank van Genua. De ouders worden nu verplicht om de naam van hun kind nog aan te passen, hoewel ze nog de optie hebben om de beslissing aan te vechten.