Ouders slepen 30-jarige zoon voor de rechter omdat hij weigert ouderlijk nest te verlaten

22 mei 2018

18u27

Bron: The New York Post, Daily Mail 0 Bizar Een stel ouders in New York trekt naar de rechter om hun eigen zoon uit het huis te krijgen. De dertiger woont al acht jaar terug thuis, maar zou geen plannen hebben om weer op eigen benen te gaan staan. Bovendien betaalt hij geen huur en helpt hij niet mee in het huishouden, beweren zijn ouders. Het koppel zegt geen andere optie meer te hebben dan de man aan te klagen.

Het stel, Mark en Christina Rotondo, probeert al maanden lang hun dertigjarige zoon Michael uit het huis te krijgen. In de afgelopen drie maanden schreven ze vijf schriftelijke waarschuwingen en boden ze hem zelfs meer dan duizend dollar om de verhuis te vergemakkelijken.

“Na overleg met je moeder, hebben we besloten dat je het huis onmiddellijk moet verlaten. Je hebt 14 dagen om te vertrekken. Je zal niet worden toegestaan om terug te keren. We zullen alle nodige acties nemen om deze beslissing te bekrachtigen”, klinkt het in de eerste brief die The Daily Mail kon inkijken. Toen de veertien dagen verstreken, hebben de ouders nog meerdere waarschuwingen met bijhorende deadlines gegeven, maar die haalden telkens niets uit.

Zoon Michael is van mening dat hij te weinig tijd kreeg om een nieuwe woning te zoeken, en neemt het zijn ouders kwalijk dat ze hem nooit hebben verteld waarom hij moet vertrekken. Op de beschuldiging dat hij geen huishoudelijke taken op zich neemt of geen huur betaalt, zou hij hebben gezegd dat dat “nooit eerder van hem verwacht werd”. Ondanks de rechtszaak die hem boven het hoofd hangt, weigert hij ook nu om het huis te verlaten. Hij gaf wel toe dat de situatie thuis “ongemakkelijk” werd, volgens The New York Post.

Het gezin wordt dinsdag verwacht in de rechtbank, waar Michael zal fungeren als zijn eigen advocaat.

