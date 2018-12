Ouders ontdekken sms’jes waaruit blijkt dat lerares (27) seks heeft met hun 13-jarige zoon mvdb

17 december 2018

20u26

Een Amerikaanse lerares die in maart werd opgepakt wegens seksuele betrekkingen met een 13-jarige scholier, heeft hem verschillende sms'jes gestuurd waarin ze verklaarde van hem te houden. Zijn ouders sloegen alarm toen ze een app op de smartphone van hun zoon plaatsten waardoor ze de berichtjes stiekem konden meelezen.

De gehuwde Brittany Zamora (27) gaf les op een school in de plaats Goodyear (Arizona). Via een smoes verkreeg ze de telefoonummers van leerlingen uit een klas die qua leeftijd valt te vergelijken met ons eerste middelbaar. Ook de dertienjarige gaf zijn nummer op, wat al snel leidde tot aanstootgevende sms’jes van Zamora. “OMG (Oh My God, red.) LOL (Laugh Out Loud, red.) je bent zo schattig, baby”, stuurde ze, alsook “ik hou van je”. De dertigenjarige antwoordde dat hij eveneens van haar hield.



Seks in haar auto

De lerares en de tiener hadden tussen februari en maart minstens vier keer seks. Ze zou de jongen oraal hebben bevredigd in een klaslokaal. De juf stuurde ook naaktfoto’s en pikante berichten naar haar favoriete leerling. Ze deinsde er niet voor terug om de tiener midden in de nacht wakker te bellen en hem op te halen voor seks in haar auto.



De ouders van de jongen stelden vast dat hun zoon de laatste tijd een nogal vreemde indruk maakte. Zonder zijn medeweten installeerden ze de app Sentry Parental Control op zijn smartphone waardoor ze de berichten heimelijk konden meelezen. De geschrokken ouders confronteerden niet veel later hun zoon met de berichten. Hij kon niet anders dan opbiechten wat er gebeurd was.

Het eerste seksuele contact gebeurde volgens de speurders op 16 februari. Drie medeleerlinges van de jongen hadden negen dagen eerder een bezorgde brief naar de schooldirecteur gestuurd. De drie spraken toen al over een vermeende relatie. De ouders belden ook Zamora zelf op. Ze gaf toe de seksuele betrekkingen met de tiener te hebben gehad, excuseerde zich hiervoor en verklaarde ontslag te nemen. De schooldirecteur werd ingelicht en stapte meteen naar de politie. Ze werd ‘s anderendaags op weg naar school opgepakt.

De ontslagen lerares zit nog steeds in voorarrest en heeft niet schuldig gepleit op de aanklachten. De ouders van de tiener slepen ook het schooldisctrict voor de rechter en eisen 2,5 miljoen dollar. De scholengroep heeft hun insziens het nagelaten om eerdere meldingen over de seksuele betrekkingen te onderzoeken, waardoor Zamora ongestoord haar gang kon gaan.