Ouders klagen cruisemaatschappij aan na dodelijk val peuter

23 juli 2019

04u02

Bron: NBC News 1 Follow-up De 18 maanden oude Chloe Wiegand kwam eerder deze maand om het leven tijdens een familiecruise. Ze was uit de handen van haar grootvader geglipt en overboord gevallen. Toch leggen de ouders van de peuter de schuld niet bij de opa, maar bij de cruisemaatschappij. D at zeggen ze in een hartverscheurend interview met de Amerikaanse tv-zender NBC.

In de populaire "Today Show” doen de ouders hun verhaal. Moeder Kimberly Wiegand kan het nog steeds niet bevatten: “De eerste dertig seconden van iedere dag kan ik me niet meer herinneren wat er is gebeurd. Maar al snel komen de herinneringen terug en beleef ik het allemaal opnieuw”

De zevendaagse cruisevakantie door het Caribisch gebied liep ten einde toen het cruischip “Freedom of the Seas” aanmeerde in de haven van San Juan in Puerto Rico. Peuter Chloe had samen met haar broertje, ouders en opa Sam genoten van de week op de boot. Om de kinderen te vermaken, was er op het schip een speelplaats ingericht, op de elfde verdieping. Precies daar vond het tragische voorval plaats.

Opa Sam plaatste kleindochter Chloe op de railing naast de speelplaats. De grootvader was in de veronderstelling dat ze voor een muur van glas stonden. Dat klopte. Wat hij echter niet zag, was dat een van de schuiframen van de glazen muur open stond. Toen kleindochter Chloe uit zijn handen glipte, viel zij door het raam naar buiten en smakte zij veertig meter lager op de kade. De peuter overleefde de val niet.

Opa Sam

“Opa Sam is in alle staten. Hij blijft maar huilen en houdt vol dat hij dacht dat ze voor een glazen muur stonden”, vertelt Kimberly Wiegand. Zij en haar man nemen de grootvader dan ook niets kwalijk. “Sam heeft ons kind nooit, maar dan ook nooit in gevaar gebracht. Hij was juist haar beste vriend", vertellen ze tijdens het interview.

Het echtpaar houdt nu de cruisemaatschappij verantwoordelijk voor de dood van hun dochter. “Hoe kan het dat er een raam openstaat in een kinderspeelruimte op de elfde verdieping?", vraagt Kimberly zich hardop af tijdens het interview.

Volgens de moeder vertelde een medewerker van het cruiseschip dat het openstaande raam voor ventilatie zorgde op de speelplaats. Dat is volgens de moeder geen excuus. "Ze hadden een miljoen dingen kunnen doen om de veiligheid te verbeteren. Dit mag geen enkele familie overkomen".

Het gezin heeft inmiddels een advocaat in de arm genomen. “Natuurlijk was dit een ongeluk. Maar je kunt je afvragen of de maatschappij wel de juiste veiligheidsmaatregelen in acht heeft genomen, want dan was dit ongeval natuurlijk nooit gebeurd”, aldus raadsman Michael Winkleman.

Ik weet dat ze voorbestemd was om grote dingen te doen. Kimberly Wiegand

In een verklaring zegt de cruisemaatschappij “mee te leven” met de familie en alle medewerking te verlenen aan het onderzoek van de lokale autoriteiten.

Ontroostbaar

Chloe's ouders zijn voorlopig ontroostbaar, maar proberen na de gruweldood vooral fijne herinneringen op te halen. “Ze straalde gewoon liefde uit... en maakte iedereen aan het lachen. Ik weet dat ze voorbestemd was om grote dingen te doen. En ondanks dat ze maar kort bij ons was, weet ik zeker dat ze vele levens heeft veranderd", aldus moeder Kimberly.

Watch Kimberly and Alan Wiegand’s exclusive full interview with @savannahguthrie about the tragic death of their daughter, Chloe, who fell from a docked Royal Caribbean cruise ship.



“She just exuded love.” pic.twitter.com/tB9SLkk3ar TODAY(@ TODAYshow) link