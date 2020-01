Ouders eisen 13.000 euro van Amerikaanse tandarts die mond van dochtertje “deed branden” jv

07 januari 2020

11u12

Bron: NBC News 0 Bizar De ouders van een vijfjarig meisje slepen een tandarts uit Las Vegas voor de rechter omdat die de mond van hun dochtertje in brand zou hebben gestoken. Dat gebeurde bij een routinebehandeling.

De ouders achten tandarts Deep Karan Dhillon verantwoordelijk voor enkele brandwonden in de mond van hun dochtertje. Dhillon gebruikte een diamantboor voor de tandbehandeling van het meisje, terwijl zij onder narcose was. Daarbij kwam er een vonk vrij die de watten in de mond van de vijfjarige gedurende één of twee seconden vuur deed vatten.

Het slachtoffertje moest vier dagen in het ziekenhuis blijven met brandwonden aan haar verhemelte en haar onderlip. Volgens de klacht zouden sommige verwondingen van het meisje blijvende letsels zijn. De ouders eisen meer dan 15.000 euro (13.400 euro) schadevergoeding van Dhillon.