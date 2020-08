Oud-student krijgt spijt van dronkemansactie en stuurt 20 jaar later gestolen ornament terug Daniël Mol

19 augustus 2020

14u37

Bron: AD.nl, Dagblad van het Noorden 0 Bizar Als student doe je soms domme dingen waar je later spijt van krijgt. Een anonieme alumnus van de Rijksuniversiteit Groningen stuurde daarom een gietijzeren ornament terug dat 20 jaar geleden afbrak van het Academiegebouw, doordat de Nederlander er aan was gaan hangen.

Op een handgeschreven kaart biecht hij nu alles op, meldt het lokale Dagblad van het Noorden. “Het Academiegebouw stond in de steigers en ‘s nachts klom ik erin (achter een vriend aan die ik wilde redden van een zekere valdood).”

De oud-student weet het nog precies. “Eenmaal bovenin aangekomen leek het me een goed idee om aan een gietijzeren ornament te gaan hangen. Het ding brak af: ik schrok en nam het mee. De volgende ochtend lag het naast m’n kussen.”

Eerlijkheid

De kaart en het gestolen ornament kwamen vandaag terecht bij rector magnificus Cisca Wijmenga. Zij bedankte de anonieme alumnus voor diens eerlijkheid.

De bijzondere post bracht de universiteit van Groningen bovendien op een idee, vertelt directeur Arjen Dijkstra van het universiteitsmuseum. “We gaan er een tentoonstelling van maken die we voorlopig snatched heritage (weggerukt erfgoed, nvdr.) noemen. Die komt in het najaar in de etalage naast het universiteitsmuseum in de Oude Kijk te staan.”

Volgens Dijkstra worden wel vaker historische ornamenten gestolen en komt daar nu en dan ook wat van terug. Zoals de speer die de Romeinse godin van wijsheid en wetenschap vasthoudt.

Bezemsteel

“We kwamen erachter dat die was vervangen door een bezemsteel. De bloem die nu teruggekomen is, was al vervangen. Het Academiegebouw is meer dan honderd jaar oud en zo vallen er ook nog wel eens ornamenten af. En we missen ook nog wel het een en ander. Zoals de passer van Mathematica.”

Dijkstra kan er ergens wel de humor van inzien. “Het hoort bij een studentenstad. Maar los van dat het veel geld kost om te repareren, is het natuurlijk hartstikke gevaarlijk om ergens op te klimmen. En al helemaal als je dronken bent”, waarschuwt de directeur.