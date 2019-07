Oud NASA-medewerker wordt miljonair met verkoop originele videobanden maanlanding David Bremmer

21 juli 2019

05u12

Bron: AD.nl 0 Bizar Een oud NASA-medewerker is miljonair geworden met de verkoop van de originele videobanden van de maanlanding die hij ruim veertig jaar geleden voor slechts 218 dollar (200 euro) op de kop tikte. Hij kreeg er nu 1,8 miljoen dollar voor.

Gary George werkte in de jaren 70 als stagiair bij de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. In 1976 kocht hij op een overheidsveiling 65 dozen met NASA-videotapes en betaalde daar 217,77 dollar voor. Lange tijd had hij geen idee wat voor kostbaar materiaal hij in bezit had. De banden bevatten de scherpste weergave van de maanlanding die bekend zijn.



De meeste videobanden verkocht George gedurende de decennia erna aan lokale tv-stations voor een kleine winst. Drie banden hield hij in bezit, op advies van zijn vader. Daarop stond alleen ‘Apollo 11 EVA'. Toen George hoorde dat NASA op zoek was naar beelden van de maanlanding, stapte hij met de videobanden naar een archivaris. Daar ontdekte hij de bijzondere inhoud: de eerste stappen van Neil Armstrong op de maan en de weg daarnaartoe. ‘EVA’ op de band staat voor Extra Vehicular Activity, oftewel activiteit buiten de maanlander.

Achtduizend keer zoveel

Zaterdag betaalde een bieder op een veiling van Sotheby’s bij NASA's ruimtevaartcentrum in Houston 1,82 miljoen dollar (1,6 miljoen euro) voor de tapes. George kreeg er daarmee 8265 keer zoveel voor terug als waarvoor hij ze in 1976 had gekocht. De veiling stond uiteraard helemaal in het teken van de Amerikaanse ruimtevaart, met een keur aan NASA-spulletjes. Daaronder een checklist van astronaut Buzz Aldrin met een gedetailleerde voorbereiding op de eerste maanwandeling.

En er was vandaag meer maan-nieuws. Op Cape Canavera onthulde de Amerikaanse vicepresident Mike Pence de Orion-ruimtecapsule waarmee een nieuwe maanmissie zal worden uitgevoerd. De missie van ruimtevaartorganisatie NASA draagt de naam Artemis.



In eerste instantie gaat het om onbemande vluchten (Artemis 1), maar de bedoeling is om in 2024 weer mensen op de maan te zetten, onder wie de eerste vrouw (Artemis 2 en 3). Met het programma wil NASA een station op de maan vestigen voor wetenschappelijk onderzoek en de basis leggen voor toekomstige missies naar Mars.



Tweelingzus Apollo

De naam Artemis is niet voor niets gekozen. De Griekse godin Artemis is de tweelingzus van Apollo, de naamgever van NASA's eerste maanprogramma in de jaren ‘60. Ze is in de Griekse mythologie naast godin van de jacht, bovendien godin van de maan. De naam wijst bovendien op de ambitie om nu ook een vrouw op de maan te zetten.



De onthulling door Pence op het Kennedy Space Center valt samen met de vijftigste verjaardag van die eerste maanlanding in 1969. De vice-president werd vergezeld door Buzz Aldrin, die als astronaut van de Apollo 11 als tweede man voet op de maan zette. Ook de zoon van Neil Armstrong, de eerste man op de maan, was aanwezig.