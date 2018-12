Oud-Miss Kentucky stuurt topless-foto's naar een van haar leerlingen (15) mvdb

14 december 2018

00u06

Bron: The Smoking Gun - AP 0 Bizar Een 28-jarige lerares die in 2014 werd gekroond tot Miss Kentucky is opgepakt nadat ze topless-foto’s naar een 15-jarige jongen had gestuurd.

Ramsey Bearse verstuurde de pikante foto’s naar de minderjarige via de socialenetwerksite Snapchat. De vrouw is als lerares verbonden aan een middelbare school in Cross Lanes in de staat West-Virginia. Ze kreeg vorige vrijdag vier aanklachten te horen. Ze werd opgepakt, maar mocht de cel verlaten na het betalen van een borgsom van 10.000 dollar. Haar school heeft haar voorlopig geschorst.



De jongen die de foto’s kreeg toegestuurd, is een voormalige leerling van de oud-miss. Zijn moeder lichtte op 5 december de politie in nadat ze de bewuste foto’s op de smartphone van zoonlief had gezien. Indien Bearse wordt schuldig bevonden, riskeert ze een celstraf van maximum vijf jaar en een boete die kan oplopen tot 25.000 dollar.



Bearse nam onder haar meisjenaam Ramsey Carpenter in 2014 deel aan de missverkiezing van de staat Kentucky, een staat die in het noordoosten aan West-Virginia grenst. Ze won de wedstrijd en mocht vervolgens aantreden in de overkoepelende Miss America-verkiezing. Bearse stootte daar door tot de halve finale.