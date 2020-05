Orkest uit Bolivia zit ruim 2 maanden in lockdown op Duits kasteeldomein waar wolven rondlopen mvdb

26 mei 2020

15u52

Bron: BBC 1 Bizar Een orkest uit Bolivia zit al meer twee maanden in quarantaine op domein van een 15e eeuws paleis in de omgeving van Berlijn. De ruim twintig muzikanten van het Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos kunnen voorlopig niet weg uit het Schloss Rheinsberg (deelstaat Brandenburg). Bijkomend probleem: op het 600 hectare grote domein leven 23 wolvenroedels.

De orkestleden kwamen op 10 maart in Duitsland aan en gingen normaal optreden op het MaerzMusik-festival in Berlijn. Net diezelfde dag kondigde de Duitse regering een algemeen verbod op massabijeenkomsten af, de voorbode van de lockdown in gans het land. Hun drie optredens konden niet doorgaan, waardoor ze langer moesten blijven in het gastenverblijf van het slot. Na overleg tussen de Duitse en Boliviaanse ambassade kon het gezelschap een week later normaal mee op een van de laatste vluchten vanuit Berlijn naar de Peruaanse hoofdstad Lima. Het jonge gezelschap kreeg op de luchthaven te horen dat hun vliegtuig niet mocht landen op Peruaanse bodem. Ook hun thuisland had inmiddels de grenzen gesloten. Er zat niets anders op om dan anderhalf uur terug te rijden naar hun verblijf op het kasteeldomein.

De muzikanten mochten door de lockdown het domein niet verlaten. In groep naar het dorpscentrum wandelen, was eveneens een probleem. Ook Duitsland hanteerde een samenscholingsverbod. Drie Duitse muzikanten proberen hen zo goed mogelijk bij te staan. Ook bewoners van de gelijknamige gemeente schonken al proviand en kleding. Koks van het gastenverblijf verzorgen verdere maaltijden, wat de festivalorganisatie al ruim 63.000 euro kostte. Transatlantische vluchten vanuit Berlijn mogen inmiddels opnieuw, maar Bolivia houdt nog steeds de grenzen dicht.

Stilgezeten hebben de muzikanten allerminst. Ze hanteren een strak regime. Na het ontbijt start de die uur durende voormiddagrepetitie van drie uur. Ook na de middag oefenen ze drie uur aan een stuk. De leden maken ook lange wandelingen waarbij ze soms op een van de 23 wolvenroedels stootten. “Ik stond oog in oog met enkele wolven en was net niet in paniek”, verklaarde groepslid Tracy Prado aan de BBC. “Ze waren gelukkig wat aan het spelen met elkaar en gingen gewoon verder.

“Ergere plekken”

Het Schloss Rheinsberg was tot 1740 het onderkomen van de Pruisische vorst Frederik De Grote. Het paleis aan het meer mocht pas recent opnieuw de deuren openen voor beperkt bezoek. Ook de Bolivianen konden vorige maandag pas voor het eerst het slot bezoeken. “Er zijn ergere plekken om in lockdown te zitten. Als ik wakker word zie ik de zon opkomen over het bos en het meer. Thuis in La Paz hoor ik enkel verkeerslawaai”, aldus nog Prado.

De Boliviaanse ambassade probeert de muzikanten begin juni in de Spaanse hoofdstad Madrid te krijgen om vanaf daar een vlucht in te leggen naar Zuid-Amerika. Tot nu is reizen binnen Europa niet toegestaan. Het valt af te wachten of dit plan lukt.