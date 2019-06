Origineel eindwerk: Belgische kunststudente leert paard schilderen SVM

12 juni 2019

16u14

Bron: Belga 0 Bizar Van een originele opleiding gesproken: een Belgische kunststudente heeft als eindwerk in Oxford een paard leren schilderen.

Uiteraard liep die onderneming niet van een leien dakje. “Je kan een pony niet onder druk zetten”, aldus Elodie Poncin. “Als hij liever wil wandelen, moet je hem gewoon laten doen.”

“Teddy moet lange tijd een borstel in zijn mond houden en er dan ook nog mee schilderen. Zoiets vergt enorm veel concentratie, maar hij wordt er natuurlijk uitvoerig voor beloond. Ik trakteer niet alleen op wortelen en appeltjes, hij krijgt ook veel knuffels.”

“Je kan het vergelijken met een hond trucjes aanleren. In mijn ogen is hij half mens en half hond.”

“Twijfelaars lik op stuk gegeven”

Poncin wilde voor haar laatste jaar aan de universiteit nog eens stevig uitpakken. “Als eerste stap liet ik hem een spons vasthouden. Daarna volgde de verfborstel en liet ik hem schilderen. Na acht uur had hij de techniek onder de knie.”

De kunstfanaat kan niet langer paardrijden na een skiongeval in 2017. Op deze manier vond ze echter alsnog een manier om haar twee grote passies te combineren. “Ik belde mijn club met de vraag of ik een van hun pony’s mocht leren schilderen. Gelukkig zeiden ze ja.”

Voor zijn eerste schilderij had Teddy twee uur nodig, intussen heeft hij al vier kunstwerken op zijn naam staan. Het resultaat valt te bewonderen in de universiteit van Oxford. “Ik heb de twijfelaars lik op stuk kunnen geven, daar ben ik blij om. Er was veel geduld voor nodig, maar ik heb hem altijd met het nodige respect behandeld.”