Opnieuw loopt restauratie mis in Spanje: “Die klunzen verknoeien het keer op keer” AS

23 juni 2020

14u43

Bron: De Morgen 8 Bizar Spaanse restauratie-experts kunnen het niet langer aanzien. Nu opnieuw een kunstwerk verbrod is bij een amateuristische restauratie, vragen ze de overheid om duidelijke regels. “Sommige politici geven geen moer om ons cultureel erfgoed.”

Er kan een nieuw item toegevoegd worden aan een bedenkelijk rijtje van misgelopen restauraties in Spanje. Een privékunstverzamelaar uit Valencia betaalde een meubelrestaurateur 1.200 euro om een kopie van een fresco van de beroemde barokkunstenaar Bartolomé Esteban Murillo te herstellen. Maar het resultaat is niet zoals gehoopt: het gezicht van de maagd Maria is onherkenbaar verminkt.

Een slag in het gezicht voor restauratie-experts in Spanje, zo reageert Fernando Carrera, professor aan de Galicische School voor Conservatie en Restauratie, aan The Guardian. “Ik denk niet dat deze man - of deze mensen - restaurateurs genoemd moeten worden. Laten we eerlijk zijn: het zijn klunzen die het verknoeien. We zien dit keer op keer gebeuren. En het blijft maar voorvallen.”

Carrera roept de overheid op meer te investeren in de conservatie van haar cultureel erfgoed. “Het moet niet bovenaan de lijst staan, zoals bijvoorbeeld de gezondheidszorg of tewerkstelling - er zijn belangrijkere dingen. Maar het gaat hier om onze geschiedenis.”

Het incident is het zoveelste in een lange rij faliekant afgelopen restauratieprojecten. Veel mensen herinneren zich ongetwijfeld de rampzalige restauratie van het fresco ‘Ecce Homo’. In 2012 besliste een bejaarde dame in het Spaanse Borja de muurschildering wat op te frissen. Het resultaat was er niet naar: het gezicht van Jezus Christus had meer weg van een aapje dan van een mens. De beelden gingen de wereld rond, de lamentabele restauratie schopte het zelfs tot toeristische attractie.

En ook de restauratie van de houten sculptuur van Sint-Joris, in de Spaanse stad Estella in 2018, is nog niet vergeten. Na de werken had zijn gezicht meer weg van dat van een Playmobil-mannetje.