Opmerkelijke uitvinding: armband met stinkbommetje in moet aanvallers afschrikken FT

15u39

Bron: AD & NOS 80 Sanne Donders Carlijn Bettink en Roel van der Kamp dragen de 'Invi Bracelet', die een walgelijke geur kan verspreiden. Bizar In de strijd tegen seksueel geweld heeft een Rotterdams bedrijf een wel erg speciale tool ontwikkeld, de 'Invi Bracelet'. De hippe armband heeft binnenin een stinkbommetje dat mensen met slechte bedoelingen moet afschrikken. De armband is er zowel voor mannen als vrouwen.

De armband is veilig te dragen en laat pas zijn afstotende geur los als de drager eerst de beveiliging bovenaan uitklikt en vervolgens hard aan het bandje trekt. "Maar we raden mensen aan dat echt alleen te doen als er iets aan de hand is, want de geur draagt zo'n 100 meter ver, blijft enkele uren hangen en is heel erg vervelend voor de hele omgeving", legt initiatiefnemer Roel van der Kamp (28) uit. De lucht is niet bedwelmend en tijdens proeven ermee heeft nog niemand overgegeven. Het zelfverdedigingssieraad, dat eruitziet als een haarelastiekje, gaat enkele tientallen euro's kosten.

Walging

De Rotterdammer werkte samen met verschillende onderzoekers om een 'walgelijke' geur samen te stellen. "De geur die we uitgezocht hebben, roept een hele sterke walgingsreactie op. De lucht is zo aanwezig dat je jezelf onaantrekkelijk maakt." Ook is de kans groot dat de dader afziet van zijn beoogde daad. "De walging conflicteert met een seksuele daad", zegt Van der Kamp. Het parfum is wel ongevaarlijk en met water en zeep makkelijk uit kleding te wassen.



Geur is een geweldloze manier van verzet, benadrukt de Rotterdammer nog. "We hebben gesproken met politie-agenten en psychologen. Zij denken dat je een potentiële dader met deze sterke geur uit zijn roes kunt halen, zonder dat die persoon nog gewelddadiger wordt." Toekomstige versies van de armband worden mogelijk ook uitgerust met een DNA-spray om zo een dader te kunnen vinden.

Met de sterke geur kan een potentiële dader uit zijn roes gehaald worden, zonder dat die persoon nog gewelddadiger wordt Ondernemer Roel Van der Kamp

Stinkdier

Van der Kamp bedacht het idee voor de afstotende armband drie jaar geleden. "Ik las een onderzoek waaruit bleek dat in Europa een op de twintig vrouwen te maken krijgt met verkrachting. Daar schrok ik van." Bij het bedenken van een mogelijke oplossing werd de ondernemer geïnspireerd door het stinkdier, "een klein diertje dat geur inzet om roofdieren te verjagen". "Seksueel geweld is een wereldwijd probleem. Dat zien we nu ook na de #MeToo-campagne", zegt Van der Kamp nog tegen NOS. De jonge ondernemer stelt zijn product deze week trouwens voor op een innovatiebeurs in Las Vegas.



Veiliger

Van der Kamp en zijn medewerker Carlijn Bettink dragen de armband nu al enkele maanden. "Ik voel me veiliger", zegt de jonge vrouw. En dat is ook de belangrijkste functie van de Invi: de preventieve werking. "Maar we hopen ook dat de armband gebruikt wordt als statement tegen seksueel geweld."



Tijdens de proef in Rotterdam, die aanvangt begin maart, zullen tweehonderd inwoners de armband dragen. Daarna wordt onderzocht of ze zich veiliger voelen. wordt onderzocht of de deelnemers zich veiliger voelen.