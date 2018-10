Opmerkelijke diefstal in Duitsland: 5700 flessen Jägermeister verdwenen HR

12 oktober 2018

12u27

Bron: Braunschweiger Zeitung 0 Bizar Dieven zijn in de Duitse stad Braunschweig aan de haal gegaan met 5.700 flessen Jägermeister. Die kruidenlikeur met 35% alcohol is razend populair bij veel wintersporters. De politie heeft nog geen spoor naar de daders.

Jägermeister wordt gemaakt in het Duitse Wolfenbüttel, dat vlakbij Braunschweig ligt. Het is in de haven van die stad dat de flessen op een trailer stonden. Ze waren verpakt in 950 pakken van zes flessen. De dieven namen trouwens niet alleen de flessen sterke drank mee, maar ook de trailer. Ze waren dus voorzien van gepast vervoer. De waarde van de gestolen Jägermeister bedraagt ongeveer 50.000 euro.

Jägermeister is een populair drankje tijdens de après-ski. Sommige skiërs of snowboarders drinken het met bier, anderen verkiezen de 'Jägerbomb'. Daarin wordt een shotje van de kruidendrank gemixt met Red Bull.