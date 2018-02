Opmerkelijk: hond is kandidaat-gouverneur in Kansas TTR

14 februari 2018

14u02

Bron: The Hill 1 Bizar De Amerikaanse Terran Woolley uit Hutchinson heeft zijn drie jaar oude hond Angus kandidaat gesteld in de race om de nieuwe gouverneur van de staat Kansas te worden. Hoewel er geen kwalificatievereisten zijn voor de functie, hebben de autoriteiten van de staat toch besloten Angus uit de race te schrappen.

Toen enkele tieners zich hadden gemeld als kandidaat om de nieuwe gouverneur van Kansas te worden, kwam Terran Woolley op het idee om zijn hond Angus te laten deelnemen. Er is immers geen enkele regel in Kansas waaruit blijkt dat een gouverneur een mens moet zijn. "Ik dacht: 'Hé, waarom niet Angus?' Het is een goede hond en hij is slim. Ik denk dat hij een betere leider zal zijn dan diegene die we de afgelopen zeven jaar hebben gehad", vertelt baasje Woolley die tevens de campagnevoorzitter van zijn trouwe viervoeter is.

Eerder zei Bryan Caskey, hoofd van de verkiezingen voor de Kansas secretary of State's office nog dat er geen enkele wet is waarin staat te lezen dat een hond niet mag deelnemen aan de verkiezingen. "Er zijn geen regels rond leeftijd, ervaring of woonplaats", aldus Caskey. Toch is het volgens Caskey niet legaal dat een hond de nieuwe gouverneur van Kansas wordt. "Een hond kan zijn naam nooit op een formulier schrijven."

De autoriteiten van Kansas overwegen momenteel een wet waarin duidelijke voorwaarden geformuleerd worden waaraan een gouverneur moet voldoen. Zo moet het een mens zijn en geldt er ook een minimumleeftijd. Hoe dan ook, de wet is nog niet van kracht waardoor het geen effect heeft op de verkiezingen in 2018.