Opmerkelijk: arts doet dagelijks huisbezoeken te paard TTR

16 februari 2018

14u23

Bron: AFP 10 Bizar Met zijn dokterstas in de hand stapt de 63-jarige huisarts Roberto Anfosso van zijn paard Ambra na een ritje over de uitgestrekte velden van het idyllische Piemonte. Volgens de Italiaanse huisarts is het niet alleen milieuvriendelijk, maar ook uitermate goed voor zijn patiënten. Al tien jaar lang gaat hij samen met zijn paard op huisbezoek.

Het was even schrikken voor de patiënten van Anfosso toen ze tien jaar geleden zagen dat hun huisarts zijn auto had verruild voor een paard. Maar intussen schrikken ze niet meer op wanneer dokter Anfosso in galop arriveert. Volgens de Italiaan is een paard dé ideale manier om zijn patiënten te bezoeken voor niet-dringende medische zaken, zoals het regelmatig nakijken van de bloeddruk.

“Wekelijks rijd ik zo’n 80 à 100 kilometer op de rug van Ambra rond. In de eerste drie jaar deed ik ongeveer 1.000 huisbezoeken, nu kan ik de tel niet meer bijhouden”, vertelt de dokter. Niet alleen tijdens de zomermaanden rijdt Anfosso paard, ook ijskoude wintertemperaturen trotseert hij zonder enig probleem. “We zijn hier gezegend met een prachtig uitzicht.” (Lees verder onder de foto.)

Volgens Anfosso heeft Ambra een positieve invloed op de relatie met zijn patiënten. “De patiënt voelt dat ik meer tijd aan hem spendeer. Het creëert een menselijke, minder institutionele band", klinkt het. Bovendien doorbreekt het bij oudere mensen de dagelijkse sleur. “Oudere mensen fixeren vaak op hun slechte gezondheid en praten er voortdurend over. Ambra zorgt voor afleiding. Als een huisbezoek twintig minuten duurt dan praten ze de helft van de tijd over het paard.”

Ook de patiënten zelf reageren enthousiast. "Hij is er altijd wanneer je hem nodig hebt", vertelt Ignazio Fortino, een 70-jarige man die Anfosso al jaren kent. "Ik vind het niet raar dat hij zijn huisbezoeken te paard doet. Hij geeft mij het gevoel dat hij me meer aandacht geeft".

Anfosso, die op 14-jarige leeftijd paard leerde rijden omdat hij niet langer kon voetballen door zijn astma, zou Ambra voor geen geld van de wereld meer kunnen missen. Bovendien houdt het hem ook in topconditie. En Ambra? Die geniet met volle teugen van alle liefdevolle aandacht die ze krijgt.