Oplichters in Zuid-Afrika halen 'besmette' bankbiljetten en muntstukken op

17 maart 2020

12u02

Bron: ANP 0 Bizar De Zuid-Afrikaanse Centrale Bank heeft alarm geslagen over oplichters die de coronacrisis aangrijpen om nietsvermoedende burgers te bestelen. De criminelen komen bij mensen aan de deur om bankbiljetten en muntgeld op te halen die zogenaamd zijn blootgesteld aan het nieuwe coronavirus.

Slachtoffers kregen te horen dat ze hun ingeleverde cash bij iedere bank konden inruilen voor "schoon" geld. Ze kregen daarom ook een bonnetje van de oplichters, die nagemaakte identiteitsbewijzen hadden.

De Centrale Bank waarschuwt dat helemaal geen geld is teruggeroepen vanwege het virus. "Er is momenteel geen bewijs dat het Covid-19-virus wordt overgedragen via bankbiljetten of munten", beklemtoont de instelling.

Criminelen hebben meer trucs bedacht om misbruik te maken van de onrust rond het virus.

De Zuid-Afrikaanse zorgorganisatie Netcare zegt dat dieven zich voordoen als zorgverleners die mensen thuis komen testen op het coronavirus. Zo zouden ze proberen toegang te krijgen tot woningen.