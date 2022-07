Oplettende restaurantgast vindt pootafdrukken van dino's in tuin van Chinees restaurant

Een oplettende restaurantgast heeft ongeveer honderd miljoen jaar oude pootafdrukken van dinosauriërs ontdekt in het zuiden van China. Dinosaurusliefhebber Ou Hongtao merkte opvallende hoogteverschillen op in de grond in de tuin van het restaurant in de stad Leshan, meldde staatspersbureau Xinhua. Later bevestigde een team van professionele paleontologen de ontdekking.