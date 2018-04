Ophef in Verenigd Koninkrijk: Tesla-eigenaar kruipt op passagiersstoel en laat auto zelf rijden Redactie

29 april 2018

05u26

Bron: AD.nl 0 Bizar Een Britse automobilist vertrouwde zijn Tesla zo zeer dat hij zelf niet eens meer achter het stuur wilde zitten. Medeweggebruikers plaatsten een filmpje van de lege bestuurdersstoel op sociale media en nu moet de man boeten voor zijn vertrouwen in Tesla.

Volgens de BBC reed Bhavesh Patel aan zo’n 60 kilometer per uur over een autoweg ten noordwesten van Londen. Hij zette de automatische piloot van zijn Tesla S60 aan en nam plaats op de passagiersstoel, die zich in het Verenigd Koninkrijk aan de linkerkant bevindt.

Volgens de makers van de elektrische wagen is het echter de bedoeling dat automobilisten ook zelf achter het stuur blijven zitten.



Daar dacht de 39-jarige Brit dus anders over. Het filmpje van zijn Tesla-stunt verscheen op sociale media voordat de politie er lucht van kreeg. In zijn verhoor zei de bestuurder dat het inderdaad "gekkigheid" was wat hij deed, maar dat zijn auto nu eenmaal in staat is tot "iets geweldigs". Patel vond dat hij pech had dat hij gepakt werd.

De politie dacht daar anders over: "Wat Patel heeft gedaan is vreselijk onverantwoord, en had zomaar verkeerd kunnen aflopen", luidt het. De man werd veroordeeld voor roekeloos rijden, is voor anderhalf jaar zijn rijbewijs kwijt, moet 100 uur taakstraf doen en een boete van 1800 pond betalen.