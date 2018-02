Ophef in Canada: koppel adopteert Molly het zwijntje uit dierenopvang... en eet haar dan op Redactie

25 februari 2018

10u44 21 Bizar Een Canadees koppel wordt verguisd op sociale media nadat ze een gered hangbuikzwijntje uit een dierenopvang adopteerden, om haar vervolgens te slachten en te verorberen. “Je bent wel een heel speciaal type mens als je een dier adopteert bij een reddingsorganisatie om haar dan naar huis te nemen en op te eten”, klinkt het verslagen bij de Rescue and Sanctuary for Threatened Animals (RASTA) in Vancouver.

Het koppel, geïdentificeerd als Austin Manson Forget en Laura Combes, adopteerde zwijntje Molly in januari. Nog geen maand later belandde het dier, dat RASTA met veel liefde had opgevangen en verzorgd, op hun bord. Het koppel zou op sociale media ook uitgebreid hebben opgeschept over de slachtpartij. De dierenopvang reageert furieus. “We zijn er echt kapot van”, klinkt het. RASTA wil nu nooit meer een zwijntje ter adoptie afstaan. “In tegenstelling tot honden en katten is het risico dat 'pet pigs' op een bord belanden simpelweg te groot.”

Het koppel zal niet gestraft worden voor het opeten van Molly. In Canada is het immers niet verboden om een huisdier te doden en op te eten. Het paar zal wel geen enkel dier meer mogen adopteren in één van de 36 dierenopvangplaatsen in British Colombia. Intussen gaat de hashtag #MollyThePig rond. Vooral dierenvrienden en vegans uiten hun woede op de sociale media.