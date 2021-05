Opgepast: vallende plafondventilators in Vietnamese fitness

Duits bedrijf gooit pakken cocaïne met straatwaar­de van 1 miljoen euro per ongeluk bij afval

25 mei Het personeel van een Duits logistiekbedrijf heeft verschillende pakken cocaïne met een straatwaarde van zo’n 1 miljoen euro per ongeluk bij het afval gegooid. Volgens de douanediensten had het personeel niet door dat de pakken, die verstopt zaten in een krat bananen, drugs bevatten.