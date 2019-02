Opgepakt koppeltje vrijt in politiewagen tijdens rit naar gevangenis: agent geschorst mvdb

25 februari 2019

18u30

Bron: CBS12 1 Bizar De rit naar de gevangenis is voor een koppeltje jonge winkeldieven in Florida allerminst een trieste gebeurtenis geworden, wel integendeel. De agent die hen in zijn patrouillewagen vervoerde, kneep een oogje dicht toen de opgepakte tortelduifjes op de achterbank elkaar met de hand bevredigden. Doug McNeal zette zelfs aangepaste muziek op, zo is te zien op camerabeelden. Intern Toezicht heeft de politieman nu twintig dagen geschorst.

De feiten dateren van 14 juli 2018. Agent McNeal kwam ter plaatse in een filiaal van warenhuis Walmart in de plaats Fort Pierce waar een 23-jarige man en zijn 24-jarige vriendin waren betrapt op het stelen van enkele juwelen. McNeal pakte hen op, maar deed enkel de vrouwelijke arrestant handboeien om. Haar vriend verplaatste zich op krukken voort en moest volgens de agent daarom niet geboeid worden.

Vanaf dan lapt de agent bijna alle regels aan zijn laars. De twee opgepakte tortelduifjes hoeven van McNeal hun gordel niet om, en kruipen dichter bij elkaar. Met ‘Just The Way You Are’ van Bruno Mars en ‘Can’t Get Enough Of Your Love’ van Barry White door de luidsprekers galmend, knuffelen ze en kussen ze volop. Eens toegekomen aan de gevangenis, verlaat de agent zijn patrouillewagen om wat papierwerk in te vullen. Een sigaret die de arrestant achter zijn oor had steken, werd door hem in de politiewagen opgerookt. Dat kon, omdat McNeal het toestond en de aansteker van de arrestant niet had afgenomen.

Op beelden van de camera in de politiewagen is te zien hoe het koppeltje nog dichter tegen elkaar kruipt. Volgens het rapport van Intern Toezicht bevredigen de twee elkaar zeker zes minuten met de hand.



De agent die sinds 2014 aan het korps Fort Pierce Police Department is verbonden, “verdedigt niet de waarden van de toegewijde mannen en vrouwen die onze gemeenschap elke dag met eer dienen”, klinkt het in een persbericht. McNeal erkent dat hij in de fout is gegaan en is twintig dagen geschorst. Het koppeltje mocht niet veel later na de diefstal opnieuw beschikken.