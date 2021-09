Opa van 62 bereidt zich voor op zijn 37ste marathon van Londen na gevecht tegen Covid-19

Harmander Singh wil op zijn 62ste straks voor de 37ste keer op rij de marathon van Londen lopen. Dat is op zich al redelijk fenomenaal, maar dit jaar is extra bijzonder, omdat Singh moest herstellen van een zware besmetting met het coronavirus. “Ik kreeg geen adem meer en geraakte zelfs de trap nog amper af.”

Harmander Singh woont in Ilford in Oost-Londen. Hij is 62 en met pensioen. Op zijn palmares staan maar liefst 163 marathons. 36 daarvan liep hij in Londen, allemaal na elkaar zonder ook maar één jaar te missen. Hij is opnieuw ingeschreven voor de London Marathon op 3 oktober. Niet vanzelfsprekend voor Singh, omdat hij in januari geveld werd door Covid-19 en vier maanden lang niet kon lopen. In een week tijd verloor hij naar eigen zeggen 5 kilo toen hij Covid-19 had. “In mijn hele carrière ben ik nooit een dag thuisgebleven voor ziekte”, zegt hij. “Dit was dus een nieuwe ervaring voor mij. Ik kreeg geen lucht.”

Singh werd niet opgenomen in het ziekenhuis, maar ging in quarantaine in een logeerkamer op de bovenverdieping van zijn huis. Na de zelfisolatie “was het een strijd om de trap af te geraken”. Hij revalideerde stap voor stap. “Elke dag begon ik een beetje meer te wandelen.” Singh zette door. “Op geen enkel moment wou ik het opgeven. Wel begon het tot mij door te dringen wat mijn kansen waren om ooit nog een marathon te kunnen lopen. Maar ik was vastberaden.”

De marathon van Londen betekent voor Singh dan ook “een belangrijke mijlpaal om weer normaal te leven”. Het is zijn favoriete marathon, “niet alleen als Londenaar, maar omdat het ook echt de beste wedstrijd van de wereld is”. Zijn beste tijd liep hij wel niet in zijn thuisstad, maar in Manchester, waar hij de 42,195 km in 3 uur en 11 minuten aflegde.

Harmander Singh is voorzitter van de ‘Sikhs in the City’-loopclub, volgens hem “de enige atletiekclub in het VK met een Aziatische leiding”. Hij is de coach van Fauja Singh, nu 110 jaar, die de oudste marathonloper ooit zou zijn. Fauja Singh liep zijn eerste marathon op z’n 89ste, zijn laatste toen hij 101 was.

Zelf wil Harmander Singh, als het enigszins kan, nog doorgaan tot zijn 74. Dan zal hij niet alleen 50 maal de London Marathon hebben gelopen, maar ook evenveel keren de Great North Run, een halve marathon in het noordoosten van Engeland die hij 12 dagen geleden al voor de 37ste keer heeft gelopen.