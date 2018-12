Op zoek naar rust en ruimte? Spectaculair eiland voor de kust van Nieuw-Zeeland te koop IB

28 december 2018

04u19

Voor wie altijd al naar Nieuw-Zeeland heeft willen verhuizen én diep in de buidel kan tasten, is het moment gekomen om toe te slaan: voor de kust van Nelson is een privé-eiland te koop. Voor zestien miljoen Nieuw-Zeelandse dollar, een kleine tien miljoen euro, kan Pepin Island van u zijn.

Pepin Island ligt voor de Cable Bay-kust en is met het Zuidereiland verbonden via een nauwe privéweg. Het eiland ligt op zo’n twintig minuten rijden van het gezellige kuststadje Nelson en is 5.214.225 vierkante meter groot.

lees verder onder de kaart:

Op het eiland staat een groot houten huis met zeven slaapkamers en er zijn ook drie kleine cottages voor eventuele toeristen of familiebezoek.

Het eiland wordt door makelaar Sotheby’s International Realty in de markt gezet als “een succesvol boerenbedrijf met graslanden, boomgaarden en pijnboombossen en een kleine toeristische accommodatie.”

De nieuwe eigenaar zal zich niet snel eenzaam voelen op het eilandje: er wonen ook 1900 schapen en zo’n honderd stuks vee, die het hele jaar door buitenstaan vanwege het milde klimaat.

Behalve het boerenbedrijf heeft het eiland ook nog een weelde aan “verborgen stranden en kreken” en kan je er ook prachtig wandelen op de aangelegde paden rond het eiland. In de grote boomgaard staan olijfbomen, fruitbomen en macademia-bomen.

Wie geïnteresseerd is, moet dat snel kenbaar maken aan makelaar John Bampfylde, die zegt al meerdere blijken van interesse te hebben ontvangen. De huidige eigenaresse van het eiland is de in New York woonachtige erfgename Olivia Hallman, die in 2012 het eiland van haar moeder, de Duitse staalmagnate Viola Hallman erfde. Hallmann betaalde in 1995 twee miljoen Nieuw-Zeelandse dollar voor het ‘stekje’.