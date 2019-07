Oostenrijkse politie arresteert kerkdief (27) met 28 kilo munten tvc

03 juli 2019

16u19

Bron: ANP 0 Bizar De Oostenrijkse politie heeft een 27-jarige Litouwer gearresteerd op verdenking van gelddiefstal uit kerken. In zijn auto werd een rugzak aangetroffen met 28 kilo munten. Die hengelde hij met behulp van tiewraps voorzien van dubbelzijdige tape uit offerblokken en kassen met de opbrengst van kaarsenverkoop. Als hij geluk had bleef soms ook wat papiergeld plakken. In totaal was de buit meer dan 1.000 euro.

De verdachte is vandaag veertig van zulke delicten ten laste gelegd. Die zou hij in twee weken tijd gepleegd hebben in gebedshuizen in Tirol, Stiermarken, Salzburg en Wenen. Het onderzoek is in afzonderlijke zaken nog gaande.