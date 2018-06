Oostenrijkse politicus waarschuwt voor "honden met migratieachtergrond" in bizarre uitspraak kg

01 juni 2018

16u08

Bron: Kurier 1 Bizar Gottfried Waldhäusl, lid van de extreemrechtse Oostenrijkse regeringspartij FPÖ, pakte afgelopen week uit met een bizarre uitspraak. De man waarschuwde voor “honden met een migratieachtergrond”: zij zouden ervoor zorgen dat inheemse viervoeters geen plaats meer hebben in de plaatselijke asielcentra. Vooral op Twitter zorgde de uitspraak voor vertier.

Waldhäusl deed die uitspraak tijdens een verschijning in de Oostenrijkse stad Melk, waar hij samen met collega Peter Huber met de lokale bewoners in dialoog ging. Zo werd onder andere het veiligheidsbeleid en de nationalistische standpunten van de partij besproken. Vervolgens schakelde Waldhäusl over naar dierenwelzijn.

De politicus lichtte toe dat de partij niet enkel het aantal menselijke, maar ook het aantal dierlijk migranten wilde terugdringen. “Honden met een migratieachtergrond pikken vaak de plaatsen in van onze dieren in de plaatselijke dierenasielen,” poneerde Waldhäusl.

Afghaanse windhond

De absurde uitspraak werd online onthaald op hoongelach. “Ik weet niet of ik moet lachen of moet huilen", omschrijft een gebruiker op Twitter.

“Waldhäusl heeft het eindelijk over één van de grootste veiligheidsproblemen van het land – wat zeg ik – het hele continent! Ik ben blij dat de FPÖ eindelijk zijn kerncompetentie heeft gevonden: de sluiting van de gevaarlijke hondenroutes!", klinkt het verder.

En ook: "Na hoeveel generaties kan je een Afghaanse windhond eigenlijk een lokale windhond noemen?"

#Waldhäusl spricht endlich eines der größten Sicherheitsprobleme des Landes – was red' ich? – des Kontinents! – an.

Ich bin froh, dass die #FPÖ endlich ihre Kernkompetenz gefunden hat: Die Schließung der gefährlichen Hunderouten!



(Quelle: Melker NÖN, Ausgabe 22/2018, Seite 22.) pic.twitter.com/hPtKfZLLPA Sonja M. Lauterbach(@ SolautSonja) link

Nach wie vielen Generationen wird aus einem afghanischen Windhund eigentlich ein daiger Windhund? Fragen über Fragen #Waldhäusl Sinnflutsvorhut(@ bambiofdoom) link

NÖ Landesrat Gottfried Waldhäusl:

"Hunde mit Migrationshintergrund nehmen unseren Tieren leider oftmals den Platz in den örtlichen Tierheimen weg"



Ich frage mich gerade, ob ich lachen soll ... oder schreien!



S Eva Maria Artner(@ emartner) link