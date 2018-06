Oorlogsveteraan die 25 jaar rondliep met identiteit van achtjarig jongetje is mogelijk beruchte Zodiac-killer Joeri Vlemings

22 juni 2018

18u22

Bron: News 5 0 Bizar "Hij wou nooit gevonden worden, niet tijdens zijn leven en zelfs niet na zijn dood". Dat zei agent Pete Elliott over Joseph Newton Chandler III, wiens lichaam in 2002 pas een week na zijn zelfmoord gevonden werd in Eastlake (Ohio). De mysterieuze man had geen briefje of wat dan ook achtergelaten. Enkel een bankrekening met 82.000 dollar op. En de zoektocht naar zijn erfgenamen legde een geheim bloot: de 65-jarige man was niet wie hij beweerde te zijn. De politie sluit niet uit dat hij de beruchte Zodiacmoordenaar is.

Joseph Newton Chandler III was niet de echte naam van de overleden man, maar die van een jongetje uit Tulsa (Oklahoma). Het ventje kwam op achtjarige leeftijd samen met zijn ouders in 1945 om bij een auto-ongeval. In 1978 gebruikte de man die zich 24 jaar later van het leven zou beroven de persoonsgegevens van het overleden kind in South Dakota om een identiteitskaart van de sociale zekerheid te bekomen. Nu is via DNA-onderzoek achterhaald wie de kerel was achter de identiteitsfraude.

Het gaat om Robert Ivan Nichols, een veteraan van de Tweede Wereldoorlog, gedecoreerd met de presidentiële militaire onderscheiding 'Purple Heart'. Na de identiteitsdiefstal trok hij naar Ohio om daar te gaan werken. In 2014 ontdekten Amerikaanse speurders dat de mysterieuze man in 2002 in het ziekenhuis was opgenomen. Weefselmonsters konden onderzocht worden en op basis daarvan kon een DNA-profiel worden opgesteld. Dat werd door verscheidene databanken gehaald maar leverde geen match op.

In 2016 ontfermden artsen Colleen Fitzpatrick en Margaret Press van IdentiFinders zich erover. Zij kwamen via Y-chromosoom vergelijkingstest uit op Nicholas, Nichols of een andere variatie daarop als achternaam. In maart van dit jaar werd Phillip, de zoon van Robert Ivan Nichols, gevonden in Ohio. Met zijn DNA was er wél een match.

Zodiac-seriemoordenaar

De ware identiteit van Joseph Newton Chandler III is nu bekend, maar daarmee is het hele mysterie nog niet opgelost. De marshals die het onderzoek voeren, weten nog altijd niet waarom de man van identiteit veranderde, noch waarvoor hij mogelijk op de vlucht was, noch waarom hij zijn gezin in de jaren 60 verliet. Ze zoeken getuigen die meer informatie hebben over Nichols' levenswandel in de regio van Cleveland tussen 1965 en 1978.

Een journalist vroeg gisteren op de persconferentie aan de politie of Nichols de beruchte Zodiac-killer zou kunnen zijn. De agent sloot dat niet uit. 'De Zodiac' was een seriemoordenaar die in de jaren 60 in Noord-Californië zou hebben toeslagen. Zelf beweerde hij in brieven aan kranten 37 mensen te hebben vermoord, maar er konden niet meer dan vijf moorden aan hem toegeschreven worden. Twee van zijn slachtoffers overleefden de moordpogingen.