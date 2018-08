Ook meer Belgen willen eruitzien als een bijgewerkte Instagramfoto SPK

04 augustus 2018

07u44

In Amerika trekken patiënten niet langer met foto's van celebrity's naar de plastisch chirurg, maar draven ze op met hun eigen selfies, met fotofilters bijgewerkt tot een perfecte versie van zichzelf. Een trend die ook overwaait naar België. "Eén tot twee keer per maand krijg ik een smartphone onder de neus geduwd."

Een egalere huid, een iets scherper aangezicht, geaccentueerde jukbeenderen of vollere lippen? De correctiefilters die zijn ingebakken in apps als Snapchat en Instagram maken een selfie met enkele schermtikken nóg geslaagder. Likes gegarandeerd. De helft van de plastisch chirurgen in de VS krijgt regelmatig twintigers en dertigers over de vloer die harder willen lijken op die ene perfecte, bijgewerkte selfie. Het fenomeen heeft zelfs al een naam gekregen: Snapchat Dysmorphia, een stoornis van de lichaamsbeleving.

"Amerikaanse proporties neemt het hier nog niet aan, maar zelf kom ik het toch één tot twee keer per maand tegen", zegt Bart Decoopman, plastisch en esthetisch chirurg in Brugge. "Vooral de jongere generatie wil eruitzien als op een bijgewerkte Facebook-foto die voor een recordaantal likes zorgde. Mensen gaan nu eenmaal op zoek naar hun ideaalbeeld. Tegenwoordig bestaan er ook genoeg eenvoudige programma's om jezelf te 'corrigeren'. Zeker als er dan veel positieve respons volgt, willen sommigen dat resultaat ook in werkelijkheid. Opgetrokken wenkbrauwen, bijgewerkte oogleden, een rechtere kaaklijn, een gecorrigeerde neus..."

"Of ik ook op de vraag inga, hangt af van de mate waarin het gewenste beeld bij de werkelijkheid aansluit", zegt Decoopman nog. "Sommige foto's die ik te zien krijg, zijn compleet onrealistisch. We kunnen met gelaatschirurgie wel wát doen, maar iemand totaal veranderen niet. Nu, bij ons bestaat veruit de grootste klantengroep uit oudere patiënten, en die willen er niet anders uitzien, maar gewoon weer jonger."