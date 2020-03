Ooit voor minder dan 5 euro gekocht, nu is deze Van Gogh verkocht voor 15 miljoen Daniël Mol

12 maart 2020

08u59 20 Bizar Een werk van Vincent van Gogh (1853-1890) dat voor minder dan vijf euro op de kop getikt werd, is op de prestigieuze kunstbeurs Tefaf in de Nederlands-Limbugse stad Maastricht verkocht voor 15 miljoen euro.

Dat schrijft De Limburger. ‘Paysanne devant une chaumière’ of ‘Boerin voor een boerderij met rieten dak’ werd in 1967 te koop aangeboden na een overlijden in het Engelse Staffordshire. De vader van de verkoper had het schilderij ooit als schuldbetaling geaccepteerd. Het stond al jaren in de kelder. Op de inboedelveiling kocht een lokale antiquair het voor minder dan 5 euro.

Een jaar later verkocht hij het met een mooie winst (53 euro) aan een journalist. Die toonde het aan de directeur van de Tate Gallery, die meteen de hand van de Nederlandse grootmeester erin herkende. De journalist liet het in 1970 bij Sotheby’s in New York veilen. De opbrengst was toen 110.000 dollar.

Duurste werk

De laatste keer dat het werk te koop werd aangeboden was in 2001, opnieuw bij Sotheby’s. Toen ging het onder de hamer voor ruim 1,5 miljoen euro.

Het is volgens een woordvoerder van Tefaf voorlopig het duurste werk dat verkocht werd op de beurs. ‘Maar niet alle verkopen worden aan de buitenwereld bekendgemaakt.’

