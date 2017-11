Ooit het grootste overdekte stadion ter wereld, nu tegen de grond in amper twaalf seconden Kijk hoe de historische Georgia Dome implodeert sam

Wat eens het grootste overdekte stadion ter wereld was, is nu een hoop verwrongen staal, stof en beton. In het Amerikaanse Atlanta is de beroemde Georgia Dome gedynamiteerd, het enige bouwwerk ter wereld waar zowel de Olympische Spelen, de Super Bowl als het Final Four-basketbalfestijn hebben plaatsgevonden. In amper twaalf seconden ging het 29 verdiepingen grote en 25 jaar oude stadion tegen de grond aan de voet van zijn opvolger, een nóg groter bouwwerk.

