Onzichtbare sculptuur geveild voor bijna 15.000 euro

‘Io Sono’ (‘Ik ben’) is geveild voor bijna 15.000 euro. Erg opmerkelijk, want het gaat hier over een onzichtbare sculptuur. Kunstenaar Salvatore Garau spreekt van een ‘immaterieel werk.’ Het werk bestaat volgens de Italiaan wel degelijk, althans in zijn eigen geest. “’Io Sono’ is een leegte die vol energie zit”, verklaarde hij in de Italiaanse pers.

Faut-le-faire, iets onzichtbaars verkopen en daar 14.820 euro voor ontvangen. Garau (67) deed het en verdedigt zich tegen kritiek van veel sceptici. “Ik heb geen niets, maar een leegte verkocht. Dit is niets anders dan een ruimte vol energie. Als we deze leegmaken en er niets overblijft, heeft die leegte volgens het onzekerheidsprincipe van Heisenberg (een begrip uit de kwantummechanica) een gewicht. Deze condenseert en transformeert in deeltjes, en gaat dus in ons op”, luidt het.

Volledig scherm Gauro kreeg vijf jaar geleden een overzichtstentoonstelling in het nationaal museum in de Braziliaanse hoofdstad Brasilia. © Instagram @salvatore_garau

Garau is niet eender wie. De Sardijn studeerde af aan de academie van Firenze in 1973, kreeg negen jaar later zijn eerste eigen tentoonstelling en zag zijn werken opduiken in het Europees Parlement in Straatsburg en op de Biënnale van Venetië editie 2003.

Mocht ‘Io Sono’ ‘tentoongesteld’ worden, kan dat niet zomaar overal. Een ruimte van 150x150 cm is vereist om “de hoeveelheid van gedachten op één punt te concentreren, waardoor een sculptuur ontstaat die de meest uiteenlopende vormen zal aannemen.” “Geven wij immers geen gestalte aan een God die wij nooit gezien hebben?”, vraagt Garau zich af.

De richtlijnen staan uitvoerig beschreven in een echtheidscertificaat dat door de kunstenaar is ondertekend en aan de nieuwe eigenaar zal worden overhandigd. Het is niet bekendgemaakt wie de koper van ‘Io Sono’ is. De veiling bracht naar schatting 9.000 euro meer op dan verwacht.

Volledig scherm Daar het werk onzichtbaar is, staat er niets afgebeeld naast de beschrijving op de website van de kunstgalerie. © art-rite.it

Wie snel iets soortgelijks dacht te beginnen, is eraan voor de moeite. Garau is met succes op de NFT-trein (non-fungible token) gesprongen. Een uniek stukje code op het internet dat niet inwisselbaar is, waardoor digitale kunst plots voor miljoenen dollars wordt verhandeld.



Een ander onzichtbaar werk van zijn hand wordt op die manier komende vrijdag in New York geveild. Dit ‘Aphrodite piange’ (Aphrodite huilt) is een immateriële sculptuur die op een op de grond getekende cirkel rust. De cirkel is het enige zichtbare deel van het werk. Garau gaat er prat op een “nieuwe, kleine revolutie” te hebben ontketend.

Video: ‘Overpeinzende Boeddha’, de eerste onzichtbare sculptuur die Garau ‘optrok’ op het centrale Piazza della Scala in Milaan.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.