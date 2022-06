Onze wetenschapsexpert waarschuwt voor ‘flauwvalchallenge’ op TikTok: “In extreme gevallen kan je in coma belanden of overlijden”

Bruidegom per ongeluk doodgescho­ten tijdens verlovings­feest

Een 21-jarige aanstaande bruidegom is tijdens zijn eigen verlovingsfeest per ongeluk doodgeschoten door een van zijn vrienden. Het drama gebeurde in Agamy in Egypte, waar het volgens de traditie niet ongebruikelijk is dat tijdens feestvreugde geweerschoten worden afgevuurd.

31 mei