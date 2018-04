Onwaarschijnlijke video: ranger stopt chargerende olifant ijzig kalm met zijn arm Joeri Vlemings

14 april 2018

18u06

Bron: Independent Online 8 Bizar Een heldhaftige ranger van het Zuid-Afrikaanse Krugerpark kon een aanstormende olifant stoppen door uiterst kalm een kreet te uiten en zijn arm uit te steken. De klanten die hij in bescherming nam, een Nieuw-Zeelands koppel op huwelijksreis, waren iets minder op hun gemak. De videobeelden zijn onwaarschijnlijk.

Brett Larsen (50) en Lulu Shi (39) genoten van hun wittebroodsweken in de Outpost Lodge van het prachtige Kruger National Park in Zuid-Afrika, toen de Nieuw-Zeelanders daar vijf dagen geleden een 'once in a lifetime' avontuur beleefden. Larsen is op de Zuid-Afrikaanse nieuwssite Independent Online vol lof over ranger Dean: "Hij bewees dat hij stalen zenuwen heeft".

Op de laatste dag van de huwelijkssafari van het Nieuw-Zeelandse paar in het Krugerpark chargeerde de olifant volgens Larsen tot driemaal toe naar hem en zijn kersverse vrouw. De gewapende Dean loste de hachelijke situatie telkens op zonder ook maar één schot te lossen.

Het gezelschap had de olifant gespot op een heuvel en was gestopt om hem te bewonderen. Maar plots kwam de stier op hen afgestormd. "Dean zei: 'niet bewegen' en dus bleven we staan, bevroren van angst". Dean sprong meteen voor ons om zelf het doelwit te worden. Hij stak zijn arm in de lucht, riep 'whooa' en op zo'n tien meter afstand gooide de olifant plots alles dicht."

Brett Larsen vond het surreëel dat Dean de olifant met zijn rechterarm commandeerde en op zijn stappen deed terugkeren. "Die kerel nam zijn verantwoordelijkheid en zonder aarzeling noch angst bracht hij zijn eigen lichaam in gevaar."