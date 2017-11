Onwaarschijnlijke beelden: gigantisch hert knalt door voorruit bovenop bestuurder FT

16u17

Bron: Tiroler Tageszeitung 14 Brandweer Kössen Het hert kwam met z'n gewei vast te zitten in het stuurwiel en overleefde de klap niet.

Een onwaarschijnlijk beeld is het: een hert dat met zijn gewei klem zit in het stuur van een auto. De voorruit volledig verbrijzeld, het dier uitgestrekt over de bestuurdersstoel en de passagierszetel. "Nog nooit eerder gezien", klonk het bij de hulpdiensten en dat valt te geloven.

Het bizarre ongeval deed zich voor in Kössen, een gemeente in Tirol, Oostenrijk. Overstekend wild zijn ze daar wel vaker gewoon - net als een hert dat weleens een deuk in een auto loopt -, maar dit? Een vader (47) en zijn vijftienjarige zoon waren onderweg naar een skipiste aan de grens met Duitsland. Een aanrijding was niet meer te vermijden: het kilo's zware dier werd door de klap de hoogte in gekatapulteerd en kwam met een knal bovenop de bestuurder terecht. De man raakte zwaargewond en is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Zijn zoon raakte - wonderbaarlijk genoeg - slechts lichtgewond. Nadat het dier getakeld werd, ging de rijweg na een uurtje weer open voor verkeer.

Brandweer Kössen

Brandweer Kössen

Brandweer Kössen

Brandweer Kössen