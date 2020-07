Ontsnapte seriemoordenaar gevat die meer dan 50 taxichauffeurs doodde en lichamen aan de krokodillen voerde Redactie

31 juli 2020

15u34

Bron: CNN, Hindustan Times 3 Bizar Een ontsnapte Indische seriemoordenaar die eerder bekende meer dan 50 taxichauffeurs te hebben vermoord en hun lichamen in een kanaal vol krokodillen te hebben gedumpt, is woensdag opgepakt door de politie. Dat meldt onder meer CNN op basis van Indische media. De man was al maanden op de vlucht, nadat hij bij een kortstondige vrijlating niet was teruggekeerd naar de gevangenis.

Devender Sharma (62) werd eerder in de noordelijke Indische staat Rajasthan veroordeeld tot een levenslange celstraf voor de moord op zeven taxichauffeurs tussen 2002 en 2004. Nadat hij 16 jaar achter tralies doorbracht, mocht hij in januari van dit jaar kort en voorwaardelijk de gevangenis verlaten. Maar toen zijn 20 dagen verlof erop zaten, was er van Sharma geen spoor meer.



Woensdag – zo’n zes maanden later dus – kon de Indische politie de beruchte killer weer oppakken in Delhi. Daar bleek hij samen te wonen met een weduwe met wie hij intussen snel getrouwd was.

The Crime Branch of #DelhiPolice (@DelhiPolice) has arrested a serial killer Dr. Devender Kumar Sharma, 62, resident of Purreni, #Aligarh, #UttarPradesh. Sharma was absconding after he jumped parole. pic.twitter.com/oRGxOFqWvU IANS Tweets(@ ians_india) link

Crimineel pad

Devender Sharma uit Aligarh in de staat Uttar Pradesh was ooit 11 jaar lang arts in een ziekenhuis in Rajasthan. Volgens de ‘Hindustan Times’ begon hij in 1994 het criminele pad te bewandelen, nadat hij veel geld was verloren door te investeren in een vals gasbedrijf.



Hij besloot daarna zelf de rol van oplichter op te nemen en begon een eigen vals bedrijf in gasflessen. Al snel ging dat gepaard met moord, raakte veel later bekend. Samen met zijn partners vermoordde hij toen vrachtwagenchauffeurs die gascilinders vervoerden. De gestolen flessen werden verkocht. In 1996 werd de fraude ontdekt en Sharma gearresteerd. Toen hij later op borg vrijkwam, startte hij een ander vals gasbedrijf op. En hij maakte toen ook de overstap naar de illegale wereld van niertransplantaties.

In 2004 ontdekte de politie de beruchte nierzwendel, Sharma werd opnieuw opgepakt. De dokter gaf toen toe bij meer dan 125 van zulke transplantaties betrokken te zijn geweest. Het leverde hem een aardig centje op van omgerekend tussen de 6.000 en 7.500 euro per patiënt.

An Indian serial killer who admitted his involvement in the murder of more than 50 taxi drivers whose bodies were dumped in a crocodile-infested canal has been caught by police after he fled to another state while out of prison on parole. https://t.co/FqUjWdSIZb CNN(@ CNN) link

Krokodillen

In datzelfde jaar kwam aan het licht dat de politie met een zware seriemoordenaar te maken had. Sharma bleek met zijn bende ook taxichauffeurs te vermoorden in onder meer Uttar Pradesh, om hun auto’s vervolgens op de zwarte markt te verkopen - volledig of in onderdelen. De bende bestelde een taxi en vermoordde onderweg op een verlaten plek de chauffeur. In een kanaal in de stad Kasganj werden later de lichamen gedumpt. Het water daar krioelt van de krokodillen. De dieren zorgden aldus voor het opruimingswerk van de slachtoffers.

Sharma bekende het meesterbrein te zijn achter de illegale praktijken en moorden in verschillende staten. Zelf zou hij minstens 50 moorden hebben gepleegd. Uiteindelijk werd hij dus voor zeker 7 veroordeeld. De man kon woensdag in Baprola, een buitengebied van Delhi, dankzij een tip gepakt worden. Tijdens zijn verhoor gaf hij toe dat hij de voorwaarden van zijn verlof had geschonden en dat hij ook niet van plan was geweest naar de gevangenis terug te keren, blijkt uit een persbericht van de politie.



