Ontsnapte papegaai scheldt brandweerman uit bij reddingsactie Leon van Wijk

15 augustus 2018

00u43

Bron: AD 0 Bizar Een brandweerman in Londen wist gisteren niet wat hij hoorde toen hij een ontsnapte papegaai van een dak wilde redden. De vogel schold zijn redder uit, om vervolgens weg te vliegen. "Fuck off!'"

Jessie de geel-blauwe ara was drie dagen eerder ontsnapt uit het huis van haar baasje en op het dak van de buren gaan zitten. Zowel de eigenaar als een lokale dierenorganisatie probeerden de vogel naar beneden te lokken, maar tevergeefs. Ten einde raad belden ze de brandweer, die gisterochtend ter plaatse kwam.



"Het leek erop dat Jessie gewond was en daarom al die tijd niet naar beneden was gekomen", aldus brandweerman Chris Swallow, die de operatie leidde. Zijn collega ging volledig voorbereid de ladder op. Volgens Jessie's baasje zou het namelijk verstandig zijn om 'I love you' tegen de vogel te zeggen, zodat snel een band zou ontstaan.



Die aanpak leek te werken: het gevederde huisdier zei 'I love you' terug. Maar daarna nam het 'gesprek' een verrassende wending. "We kwamen erachter dat ze een nogal grote mond had", vertelt Swallow. "Ze bleef maar schelden, tot onze hilariteit."

Lees verder onder de tweet.

Parrot launches four-letter tirade at London firefighter trying to rescue it from roof https://t.co/glPKIxPOol pic.twitter.com/OudElZBufe BBC London Newsroom(@ BBCLondonNews) link

Ze bleef maar schelden Chris Swallow, brandweer Londen

Grieks en Turks

De redder gaf echter niet op. Hij wist dat Jessie ook Turks en Grieks spreekt en vroeg de vogel daarom eveneens in die talen om dichterbij te komen. Het dier luisterde niet: ze vloog weg en ging op een ander dak zitten, om daarna naar een boom te verkassen. "Het werd gelukkig wel duidelijk dat ze niet gewond was", aldus Swallow.



Enkele uren later keerde Jessie op eigen houtje terug naar huis. Eenmaal terug in haar kooi richtte ze zich voor de camera van haar baasje nog één keer tot haar redder. "Thank you!''



Lees verder onder de tweet.

Jessie the parrot in now home safe & sound with her owner and she had this to say to the firefighters who came to help her in #Edmonton https://t.co/Th2nlVCq7I pic.twitter.com/3ABkzH2nHY London Fire Brigade(@ LondonFire) link

Opvallende reddingen

De papegaai is overigens niet het meest opmerkelijke dier dat de Britse brandweer ooit heeft gered, schrijven lokale media. Eerder rukte de hulpdienst al uit om een iguana (een soort leguaan) van een dak te halen, een chimpansee uit een schoorsteen en een kitten uit een bongo-trommel.