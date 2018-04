Ontsnapte overvaller die 23 dagen lang 1.200 agenten te snel af was , is nu toch gepakt David van der Heeden

30 april 2018

15u41

De ontsnapte Japanse crimineel Tatsuma Hirao is wekenlang uit handen van de politie kunnen blijven. Op het eiland Mukaishima, waarvan werd gedacht dat Hirao er zijn toevlucht had gezocht, zochten 1.200 agenten tevergeefs naar de man. Hij wist 23 dagen op vrije voeten te blijven, maar gisteren werd hij toch gepakt.

Tatsuma Hirao, die was veroordeeld tot 5,5 jaar cel voor het beroven van kapperszaken, nam begin april de benen uit een instelling voor modelgevangenen. Duizenden agenten maakten sindsdien jacht op hem, meldden Japanse media. De politie vermoedde dat hij een veilig heenkomen had gezocht op het eiland Mukaishima en stuurden er 1.200 agenten naartoe.



Het onvermogen de voortvluchtige dief op te pakken, leidde tot onrust onder de circa 22.000 inwoners van het eiland, waar doorgaans niets noemenswaardigs gebeurt. Hirao sloeg meermalen zijn slag. Zo werd aangifte gedaan van diefstal van contant geld. Zijn dna werd aangetroffen op een weggegooid pak melk en in twee gevallen werden ook vingerafdrukken van Hirao gevonden.



Ondanks de enorme klopjacht wist hij alle speurende blikken te ontlopen. Uiteindelijk nam hij vanaf Mukaishima al zwemmend de wijk naar het Japanse hoofdeiland Honshu. Een oplettende medewerker van een internetcafé in Hiroshima zag hem daar op straat lopen en zette de politie op Hirao's spoor. Kort na de melding werd de ontsnapte bajesklant alsnog gevat.