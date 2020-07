Ontsnapt schaap gefotografeerd in file nabij Parijs slachthuis mvdb

31 juli 2020

17u35 0 Bizar Automobilisten hebben deze ochtend vreemd opgekeken toen ze in de ochtendspits op de Parijse A3-snelweg een schaap zagen wegvluchten, achternagezeten door enkele mannen. Velen namen een foto en postten die op sociale media.

Het dier werd opgemerkt ter hoogte van Bogny in het departement Seine-Saint-Denis, ten noordoosten van Parijs. In de gemeente is een slachthuis gevestigd dat vandaag geopend is voor het islamitische offerfeest Aïd El-Kébir. Bij het Offerfeest herdenken moslims de beproeving die Ibrahim (Abraham voor joden en christenen, red.) doorstond. Die was bereid zijn zoon Ismaïl (Isaac in de Bijbel) te offeren, tot God hem via een engel liet weten dat hij een schaap in de plaats mocht offeren.

Of het schaap in kwestie is gevat, is niet geweten. “Hij weet wat er gaat gebeuren, hij probeert aan zijn lot te ontsnappen”, klinkt het in reacties.

