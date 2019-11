Ontslag voor Apple-techneut die pikante foto van klant naar zichzelf stuurde David van der Heeden

13 november 2019

21u12

De Amerikaanse Gloria Fuentes uit Bakersfield in Californië bracht vorige week haar iPhone naar een Apple-winkel om het kapotte scherm te laten vervangen. Uit voorzorg haalde ze er een aantal apps af, waaronder die voor sociale media en haar bankzaken. Dat de medewerker van de Apple Store het uiteindelijk op haar foto's zou hebben voorzien, had ze nooit gedacht.

‘Ik was nog van plan om al mijn foto's te verwijderen, maar vergat dat omdat ik een sms’je kreeg dat mijn afspraak was vervroegd. Ik moest me dus haasten’, schrijft Fuentes op Facebook. Bij aankomst overhandigde ze haar defecte toestel aan de Apple-medewerker, die er voortvarend mee aan de slag ging. Althans, zo leek het. Het viel haar al snel op dat de reparateur ‘behoorlijk de tijd nam’ voor het herstel.

“Ik had er niet echt bedenkingen bij, omdat ik dacht dat hij gewoon zijn werk deed.” Ook toen de man twee keer om haar wachtwoord vroeg, gingen er bij Gloria geen belletjes rinkelen. “Ik had het idee dat hij mijn verzekeringsgegevens wilde bekijken of zoiets, en dacht er op dat moment niets van”, zegt ze in haar bericht. Toen het elektronische kleinood van een nieuw display was voorzien, reed ze naar huis.

Ik wilde het wel uitschreeuwen toen ik het bericht opende Gloria Fuentes

Intiem

Eenmaal thuis bleken haar aanvankelijke bedenkingen gegrond. Toen de vrouw haar telefoon aanzette, zag ze een berichtje dat naar een onbekend nummer was gestuurd. De inhoud van het bericht, deed haar gruwelen. De Apple-man was door haar foto's gegaan en had een wel heel persoonlijk kiekje naar zichzelf gestuurd. “Toen ik dat zag, heb ik heel lang gehuild. Ik kan niet uitdrukken hoe walgelijk ik het vond. Ik wilde het wel uitschreeuwen toen ik het bericht opende.”

De pikante foto had Gloria ruim een jaar eerder gemaakt voor haar vriend, vertelt ze. “Deze kerel is door mijn fotogalerij gegaan en heeft zichzelf een van mijn extreem intiemste foto’s toegestuurd. De foto die ik voor mijn vriend maakte, bevatte ook mijn geolocatie, dus nu weet hij ook nog waar ik woon!’

Stiekeme werknemer ontslagen

Fuentes ging na de pijnlijke ontdekking op hoge poten terug naar de winkel, waar de manager haar beloofde ‘erin te duiken’. Ze confronteerde zelf de stiekeme medewerker, die wel toegaf dat het nummer van hem was, maar geen idee zei te hebben hoe het bericht verstuurd was, meldt The Washington Post. Apple liet het er niet bij zitten en ontsloeg de man onmiddellijk.

“Apple is direct een intern onderzoek gestart en we zijn dankbaar dat deze zorgelijke situatie is gemeld’’, laat het bedrijf aan de krant weten. “We hebben vastgesteld dat de werknemer de strikte privacyregels, waaraan iedereen wordt gehouden, heeft overtreden. Hij werkt niet langer voor ons bedrijf.’’ Gloria laat in haar Facebookbericht weten een klacht bij de politie tegen de vrijpostige man te zullen indienen.

Fuentes hoopt dat anderen lessen zullen trekken uit haar pijnlijke ervaring. “Ik deel dit omdat iPhones onder jongeren een must-have zijn en ik kan me niet voorstellen dat ik de enige ben die dit is overkomen”, klinkt het. “Wat als hij dit bij iemands tienerdochter heeft gedaan, of bij om het even welke vrouw dan ook! Ik heb geen idee of hij alleen de foto heeft verstuurd die hij is vergeten te wissen en wat hij ermee van plan is!”