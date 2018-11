Ontploffing van huis gefilmd in Minnesota jole

24 november 2018

In de Amerikaanse staat Minnesota is een huis ontploft in St Paul. Daarbij viel minstens een gewonde, die door de brandweer vanonder het puin werd gehaald. Ook een kat en hond werden gered. Wat de oorzaak van de ontploffing is, is nog onduidelijk.