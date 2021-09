Ontmoet de man wiens echte naam Harry Potter is

Harry Potter, een 33-jarige man uit Waterlooville, verkoopt zijn zeldzame eerste editie van ‘Harry Potter en de Steen der Wijzen’. De man was acht jaar oud toen JK Rowling het eerste boek van haar bestverkopende serie uitbracht. Zijn vader kocht meteen een exemplaar, geschokt door het toeval dat zijn zoon precies dezelfde naam had als ‘s werelds beroemdste tovenaar.

In een gesprek met Hampshire Live zei Harry’s zus Katie: “Papa had de naam Harry Potter op Radio 2 horen vallen en, toen hij eenmaal doorhad dat er verwezen werd naar een bekroond kinderboek en niet naar zijn achtjarige zoon, reed hij rechtstreeks naar de Bay Tree Bookshop in Waterlooville en kocht er een exemplaar.”

Quote Toen ik een jonge voetballer was, dreigde een scheids­rech­ter me een rode kaart te geven omdat ik zei dat ik Harry Potter heette. Harry Potter

Harry, die ondertussen nationale verkoopmanager is, zei: “Mensen geloven me gewoon niet! Toen ik een jonge voetballer was, dreigde een scheidsrechter me een rode kaart te geven omdat ik zei dat ik Harry Potter heette.” Harry, nu een vader van drie, beweert dat zijn vrouw Phillippa hem ook niet geloofde toen ze zijn naam voor het eerst hoorde bij een ontmoeting op vakantie in Griekenland: “Mensen denken dat het een grap is. Ik heb veel opmerkingen moeten verdragen door de jaren heen, maar je went eraan.”

Zeldzame editie

De boekencollectie van de familie Potter is met elke nieuwe release in de serie uitgebreid. De hardcoverversie van de eerste roman van JK Rowling die Harry’s vader in 1997 voor zijn kinderen kocht, wordt nu echter als uiterst zeldzaam beschouwd. Deze uitgave heeft een aantal kenmerken die hem onderscheiden van de rest, waaronder een verdubbeling van ‘1 wand’ op pagina 53 en een uitgavenummer dat ‘10 9 8 7 6 5 4 3 2 1' moet zijn. Er zijn slechts 500 exemplaren van deze versie uitgebracht, waarvan er 300 zijn geschonken aan bibliotheken en scholen.

Helaas is de vader van Harry en Katie inmiddels overleden, wat het paar ertoe heeft aangezet hun limited edition-exemplaar te verkopen en zo geld in te zamelen om zijn assen naar Afrika te brengen. Harry legt uit: “We denken dat dit het moment is om het geld te gebruiken om onze families te helpen en iets te doen wat onze vader wilde.” Een van de teksten uit de eerste editie werd in oktober 2020 op een veiling bij Hansons verkocht voor een totaal van 75.000 pond (87.400 euro). Het exemplaar van Potter zal op 7 oktober in hetzelfde veilinghuis worden verkocht met een richtprijs van 20.000 à 30.000 pond (zo’n 23.300 euro à 34.960 euro).

