Onthaalmoeder drogeert kinderen, laat hen achter en gaat bruinen onder zonnebank mvdb

12 maart 2018

16u37

Bron: The Oregonian 2 Bizar Een Amerikaanse onthaalmoeder moet 21 jaar de cel in wegens het mishandelen en verwaarlozen van jonge kinderen. De 32-jarige January Neatherlin uit Bend in de westelijke staat Oregon deinsde er niet terug om de kindjes slaapmiddelen toe te dienen en hen vervolgens uitgeteld alleen achter te laten. Ze vertrok daarna naar de fitness voor CrossFit-lessen of een uurtje zonnebank.

De celstraf die de vrouw vrijdag kreeg, is minder dan de 35 jaar cel die de aanklager eerder had geëist.

De vrouw werd in maart 2017 in de boeien geslagen nadat de politie in haar crèche zeven kinderen, allen jonger dan vijf jaar, alleen had aangetroffen. Van de onthaalmoeder geen spoor. Haar kinderopvang Little Giggles ('Giecheltjes', red.) was vier jaar open, maar beschikte over geen enkele vergunning. Ze spiegelde de ouders ook voor dat ze over een verpleegsterdiploma beschikte.

De politie startte een onderzoek na te zijn getipt door haar ex-vriend en haar voormalige huisgenote. Agenten stelden vast dat de onthaalmoeder tweemaal de aan haar toevertrouwde kindjes in de steek liet. De speurders zagen met eigen ogen hoe ze de deur achter zich dicht trok en met haar auto wegreed. Alle aanwezige babys, peuters en kleuters moesten verplicht melatonine-slaapmiddel innemen en lagen uitgeteld in de kamer.

Niet tussen 11 uur en 14 uur

De ouders roken eerst geen onraad, want bij inschrijving werd hen de gouden regel ingelepeld. Die luidde: kinderen mogen niet tussen 11 uur en 14 uur worden opgehaald of afgezet, anders wordt hun middagdutje verstoord.

De rechter op het proces maakte beklaagde Neatherlin duidelijk dat haar acties hebben geleid tot ernstige gezonheidsproblemen bij de kinderen, gebroken huwelijken en opvoedingsproblemen. Enkele ouders kampen daardoor met depressies en financiële problemen. Neatherlin verontschuldigde zich voor haar daden in de rechtbank. Het drogeren en achterlaten van de kinderen was niet het enige waarvoor ze terechtstond. Een kind belandde ooit op de spoedafdeling van het ziekenhuis met meerdere wonden aan het hoofd. Een ander kindje liep brandwonden op nadat Neatherlin het flesje melk veel te zwaar had opgewarmd.

De vrouw heeft een goedgevuld strafblad dat teruggaat tot 2007. Op haar kerfstok staan onder andere meerdere gevallen van identiteitsdiefstal en diefstal.