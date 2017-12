Onhandelbaar meisje maakte furore bij Dr Phil, nu schenkt ze als 14-jarige 55.000 euro aan haar moeder Sven Van Malderen

21u54

Bron: Daily Mail 361 Rv Bizar Auto's stelen, in het openbaar twerken, anderen met messen bedreigen,... Er viel geen land te bezeilen met Danielle Bregoli toen ze vorig jaar in de zetel van 'Dr. Phil' belandde. Het toen 13-jarige meisje toonde zich ook daar respectloos, de vrouwen in het publiek noemde ze zelfs "hoeren". En toen kwam dat ene zinnetje dat haar hele leven zou veranderen. "Cash me outside, how bow dah?" In deftig Engels bedoelde ze: "Catch me outside, how about that?" Oftewel: "Laten we het buiten uitvechten, wat denken jullie daarvan?" De quote begon via internetmemes meteen een eigen leven te leiden, de hype rond 'Cash Me Outside Girl' was geboren. Danielle heeft intussen al zo veel verdiend met haar plotse beroemdheid dat ze haar moeder nu voor kerst een cheque van 65.000 dollar (55.000 euro) schonk. De hypotheek kan zo in één klap afbetaald worden.

Om u een idee te geven hoe erg het met Danielle gesteld was: zelfs tijdens de opnames van 'Dr Phil' probeerde ze om de wagen van een medewerker te stelen. Intussen heeft het meisje dankzij haar 'five minutes of fame' een heuse carrière uitgebouwd: ze begon als jongste meisje ooit professioneel te rappen, startte een eigen YouTubekanaal en heeft op Instagram al twaalf miljoen volgers verzameld. Lucratieve sponsordeals volgden, praatprogramma’s wilden haar in hun show en voor publieke optredens moest almaar meer betaald worden. Tot 50.000 dollar toe, wordt zelfs gefluisterd.

Said I wasn't gon make it, look how hard they hated👁👁🖕🏻🗣Comment your fave line from #MamaDontWorry 🔊🖤LINK IN BIO ‼️CLICK DHAT SHIT ‼️ Een foto die is geplaatst door null (@bhadbhabie) op 12 dec 2017 om 23:25 CET

Intussen doet Danielle er alles aan om haar rebelse imago in stand te houden. Bij een hoogoplopende ruzie in het vliegtuig sloeg ze bijvoorbeeld een vrouwelijke passagier in het gezicht. Daarnaast raakte ze ook betrokken bij een cafégevecht. Vorige dinsdag werd de meid nog veroordeeld voor (auto)diefstal en marihuanabezit, ze kwam er vanaf met vijf jaar voorwaardelijk. Maar hoe meer drama, hoe meer succes ook. Haar eerste single These Heaux was na amper twee weken al 20 miljoen keer bekeken op YouTube.

In het verleden had Danielle naar de politie gebeld om te zeggen dat haar moeder heroïne gebruikte. Toen agenten langskwamen, merkten ze al snel dat er geen drugs maar... suiker in haar badkamer lag. Het meisje kon niet anders dan bekennen dat ze een en ander zelf in scène gezet had. Die plooien lijken inmiddels gladgestreken. Gisteren zette ze een filmpje online waarop te zien is dat ze de fameuze cheque van 65.000 dollar overhandigt. En dat doet ze uiteraard in haar eigen onnavolgbare stijl. "Merry christmas, bitch!"

Mama don't worry , I juss paid off ya mortgage 🎄🤷🏻‍♀️ Merry Christmas to all you biches 🖤🖤🖤 Een foto die is geplaatst door null (@bhadbhabie) op 25 dec 2017 om 20:06 CET