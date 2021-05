Ongewenste gast sluipt in zwembad van Amerikaans gezin: “Niet de eerste keer”

881 miljoen keer bekeken filmpje ’Charlie bit my finger' verdwijnt na veiling van YouTube

18 mei 2021 is het jaar van de NFT (non-fungible token), een unieke en niet-inwisselbare code die niet door iets anders kan vervangen worden. In maart ging een digitaal kunstwerk van kunstenaar Beeple bij veilinghuis Christie’s zo van de hand voor ruim 69 miljoen dollar (58 miljoen euro). Ook het meisje van de ‘disaster girl’-meme mag zich via NFT bijna 379.000 euro rijker rekenen. Nu is het de beurt aan het YouTube-filmpje ‘Charlie bit my finger - again!’.