Ongelooflijk, maar man houdt aan deze ontploffing slechts lichte verwondingen over

In New York werd vorige week een zware ontploffing gefilmd in een cosmetische fabriek van Verla International in New Windsor. Een werknemer stond net op de plaats waar het ongeluk plaatsvond, maar kwam ervan af met lichte brandwonden. De brand werd vermoedelijk veroorzaakt door statische elektriciteit, waardoor een licht ontvlambare vloeistof in brand vloog. In de fabriek vond nog een tweede explosie plaats. Bij het incident vielen een dode en meer dan honderd gewonden.

