Onbekende gooit dozen vol mondmaskers op snelweg, automobilisten stoppen meteen om ze op te rapen mvdb Bron: CBS - EastBayTimes

30 april 2020

16u03 1 San Francisco Een onbekende man heeft op een Californische snelweg dozen met daarin honderden mondmaskers gedumpt, wat meteen leidde tot gevaarlijke toestanden. Achterliggers stopten woensdagnamiddag (lokale tijd) hun auto om de maskers op te rapen.

De politie kreeg rond 13.40 uur een melding binnen over een witte lichte vrachtwagen die plots op de snelweg Interstate 880 was gestopt, waarop de inzittende dozen uit het voertuig gooide. Dat gebeurde ter hoogte van Union City nabij San Francisco. Verschillende achterliggers zagen dat het om mondmaskers ging, stapten uit en namen de felbegeerde mondkapjes mee met een file tot gevolg. De California Highway Patrol meldde het voorval op sociale media en herinnerde automobilisten eraan nooit zomaar uit te stappen op een snelweg. Agenten kwamen ter plaatse en stelden vast dat de witte pick-uptruck was doorgereden. De agenten sloten de snelweg tijdelijk af waarna een veegwagen de resterende maskers over een grote afstand kwam opzuigen (zie video onder). De mondkapjes belandden daardoor bij het afval. Een uur na de melding kon het verkeer hernemen.

Tot nu is niemand opgepakt. Niemand raakte gewond. Het is niet duidelijk wat de man bezielde. Of de dozen mondmaskers gestolen bleken, blijft eveneens onduidelijk. Ziekenhuizen over de hele wereld kampen sinds de coronapandemie met diefstallen uit de voorraadkasten. Uit voorzorg bewaren veel hospitalen maskers en ontsmettingsmiddelen in meer beveiligde ruimtes.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.