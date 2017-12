Omaatje test zelfgemaakt vergif op medebewoners rusthuis kv

01u02

Bron: NECN, Reuters 0 Thinkstock Betty Miller bereidde het gif met bonen van de wonderboom. Bizar Een bejaarde dame die verblijft in een Amerikaans verzorgingstehuis heeft bekend dat ze zelf ricine bereid heeft. Ze gaf ook toe dat ze het vergif testte op andere rusthuisbewoners.

Betty Miller werd donderdag aangeklaagd voor het bezit van biologische wapens nadat uit onderzoek bleek dat de vrouw zelf ricine had gemaakt in het Wake Robin-rusthuis in Shelburne, Vermont.

De zaak kwam aan het licht toen Miller zich eerder deze week aanmeldde bij een lokaal medisch centrum. Daar vertelde ze aan de hulpverleners dat ze zelf ricine had gemaakt en dat ze het stiekem aan anderen had toegediend. Het centrum bracht de politie op de hoogte. Die trof dinsdagnamiddag de ricine aan in haar appartement, samen met een document met instructies voor de bereiding ervan.

Wonderbonen

Volgens de onderzoekers heeft Miller het erg giftige poeder bereid met bonen van de wonderboom. De vrouw bekende dat ze in haar keuken twee tot drie eetlepels ricine had gemaakt uit 30 à 40 wonderbonen van wonderbomen die op het rusthuisdomein groeiden.

Een woordvoerder van het Wake Robin-rusthuis bevestigt dat er in de tuin van het centrum inderdaad wonderbomen stonden, maar die werden deze week omwille van veiligheidsredenen verwijderd.

Eén slachtoffer

Uit gerechtsdocumenten blijkt dat Miller bekende “dat ze zichzelf wilde verwonden”. Eerst testte ze haar vergif echter uit op anderen. De vrouw gaf aan de FBI-onderzoekers toe dat ze minstens drie keer ricine in het eten en drinken van de medebewoners mengde.

Niemand in het rusthuis vertoonde echter symptomen die wezen op een ricinevergiftiging, al bleek uit tests wel dat één vrouwelijke bewoner sporen van ricine in de urine had. Volgens Dr. Mark Levine, commissaris van het departement Gezondheid in Vermont, gaat het echter om een erg lage hoeveelheid en loopt de vrouw geen gevaar.

Verrassing

In het rusthuis wordt verrast gereageerd op het nieuws. Miller wordt door de mensen die haar kennen omschreven als een lieve, aardige dame die erg goed voor haar hondje zorgt.

De vrouw, die volgens haar advocaat al lang met mentale problemen kampt, blijft minstens in de cel tot haar hoorzitting van volgende week.