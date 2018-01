Oma doet marihuana in maaltijd: hele familie belandt in ziekenhuis hr

14u11

Bron: Idnes, Kleine Zeitung 793 Thinkstock Bizar In het Tsjechische stadje Vratimov is een ganse familie na de feestmaaltijd op kerstdag in het ziekenhuis beland omdat de oma ‘marihuana’ aan het eten had toegevoegd in plaats van ‘marjolein’.

Het was op kerstdag dat vier ambulances uitrukten naar Vratimov. Ze troffen er zeven mensen aan van dezelfde familie. Zes van hen werden naar het ziekenhuis gebracht. Het ging om vier volwassenen tussen 37 en 71 jaar oud en twee kinderen van 3 en 6 jaar. Ze hadden allemaal last van misselijkheid, duizeligheid, hoofdpijn en braken en er was ook sprake van hallucinaties. Het was voor de hulpverleners niet meteen duidelijk wat er aan de hand was. De gasboiler werd gecontroleerd en de CO-waarden in het huis werden gemeten, maar daarmee bleek niets mis.

Kerstmaaltijd

Wel werd snel duidelijk dat de hele familie samen gegeten had, de ene al wat meer dan de andere. De oma zelf had geen last van de vergiftigingsverschijnselen. Laboratoriumonderzoek bracht later aan het licht dat er drugs in de kerstmaaltijd zat. De oma gebruikte regelmatig marihuana voor medische doeleinden en zou zich bij de bereiding van de kersteend vergist hebben tussen marjolein en marihuana.

"We zijn een strafrechtelijke procedure begonnen voor een misdrijf met verdovende middelen en psychotrope stoffen", bevestigde politiewoordvoerder Gabriela Holčáková aan de lokale krant Idnes.