Oeps, vergeten: vrouw ontdekt 6 jaar na keizersnee iets bizars in haar buik Annabel van Gestel en TTR

22 februari 2018

10u19

Bron: AD.nl, CNN 0 Bizar Meer dan drie jaar had een 42-jarige Japanse vrouw last van een opgeblazen gevoel. Toen ze naar het ziekenhuis ging, schrokken de artsen behoorlijk wanneer ze de resultaten van een CT-scan onder ogen kregen. In de buik van de vrouw zaten twee weefsels die er duidelijk niet hoorden te zitten.

De vrouw heeft minstens zes jaar rondgelopen met twee chirurgische sponzen in haar buik. Dat ontdekten de artsen tijdens een kijkoperatie. De sponzen waren zeer waarschijnlijk achtergebleven na haar tweede keizersnee, maar zouden zelfs kunnen dateren van haar eerste keizersnee, negen jaar geleden. Dat meldt het New England Journal of Medicine.

De vrouw heeft twee keizersnedes ondergaan, volgens haar de enige momenten dat de sponsjes in haar buik terecht konden komen. Het is niet uit te sluiten bij welke van de twee operaties de sponsjes over het hoofd zijn gezien bij het dichtmaken van de buik, maar het is zeker dat ze er minstens zes jaar zaten.

Toen de vrouw de chirurg met zijn fout confronteerde, ontkende hij schuld. Er was volgens hem geen bewijs dat het tijdens een van de keizersnedes gebeurd is.

Na het verwijderen van de sponzen verdwenen de klachten van de vrouw. Vijf dagen later mocht ze het ziekenhuis verlaten.