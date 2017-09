Oeps: persagentschap verklaart Noorse koning dood Bewerkt door Eric Belsack

17u50

Bron: Medier24 0 Getty Images De Noorse koning Harald V in volle ornaat. Bizar Opschudding in Noorwegen, deze middag. Om 12.06 uur precies lanceerde het persagentschap NTB een nieuwsalert naar diverse media met de mededeling dat de Noorse koning Harald V was overleden. Een foutje waarop het koninklijk paleis reageerde met de melding dat de 80-jarige vorst zich opperbest voelt.

"Noorwegen is in rouw", luidde het spoedbericht. "Koning Harald is overleden op xx-jarige leeftijd. De vorst overleed op xxxx (datum/dag) (gevolgd door thuis of ziekenhuis, enzovoort), om xx:xx (tijdstip)". Tot zover de mededeling.



Amper drie minuten later werd een rechtzetting de wereld ingestuurd: "NTB herroept de mededeling dat de koning is overleden. Wij verontschuldigen ons oprecht voor deze vergissing die het gevolg was van een technische fout".



Hoofdredacteur Mads Yngve Storvik betuigt zijn diepe spijt. "Onze redactie houdt een aantal overlijdensberichten van bekende personen achter de hand", legt hij uit. "Deze berichten worden regelmatig aangepast. Het is bij zo'n update dat het overlijdensbericht van de koning per vergissing de wereld werd ingestuurd".



"Ik heb vernomen dat NTB een nieuwsalert heeft verstuurd over de dood van onze vorst", zegt woordvoerder Svein Gjeruldsen van het paleis. "Ik kan bevestigen dat koning Harald V in blakende gezondheid verkeert. Hij gaat dit weekend zelfs op elandjacht".



Harald V vierde in mei zijn tachtigste verjaardag. Dat was dus voorlopig nog niet zijn laatste verjaardagsfeest.

Lees ook: Krant verklaart Britse prins Philip per ongeluk dood